Філ Фоден із “Ман Сіті” названий найкращим гравцем сезону в АПЛ

Гравця “Манчестер Сіті” Філа Фодена визнано найкращим гравцем сезону в англійській Прем’єр-лізі, передає Agence France-Presse.

Сьогодні було оголошено, що 23-річний півзахисник збірної Англії отримав уже другу нагороду після того, як Асоціація футбольних журналістів Англії (FWA) раніше цього місяця визнала його футболістом року.

Цього сезону Фоден забив найкращі в кар’єрі 17 голів у Прем’єр-лізі, і завтра “Сіті” належить провести заключний матч у чемпіонаті.

“Отримання цієї нагороди – досягнення, яким я дуже пишаюся”, – сказав Фоден. “Прем’єр-ліга визнана найвеличнішою лігою у світі, і мені дуже приємно бути номінованим разом із багатьма іншими великими гравцями, які провели особливі сезони за свої клуби”.

У разі перемоги над “Вест Хемом” у неділю “Сіті” завоює рекордний четвертий титул чемпіона Англії поспіль.

“Загалом я дуже задоволений тим, як я грав у цьому сезоні, і дуже радий, що зміг зробити свій внесок, забиваючи голи і віддаючи передачі протягом усього сезону”, – додав Фоден.

“Я хотів би подякувати всьому персоналу “Сіті”, тренерам і особливо своїм товаришам по команді, тому що без них це було б неможливо. Користуючись нагодою, я хотів би подякувати всім, хто голосував за мене, адже ця нагорода означає дуже багато”.