FIFA затвердила 19 учасників зміненого клубного чемпіонату світу

Міжнародна федерація футболу назвала 19 команд із 32, які у 2025 році братимуть участь у оновленому клубному чемпіонаті світу. Раніше до турніру входили лише сім команд.

“Рада FIFA зібралася напередодні півфіналу клубного чемпіонату світу з футболу 2023 року в Саудівській Аравії і прийняла ключові рішення щодо першого клубного чемпіонату світу з футболу за участю 32 команд, який пройде в США в 2025 році”, – сказано в повідомленні організації.

З 12 європейських футбольних клубів названо 8: «Челсі», «Реал», «Манчестер Сіті», «Баварія», ПСЖ, «Інтер», «Порту» та «Бенфіка».

З північної, південної та центральної частин Америки на турнір потрапили «Монтеррей», «Леон», «Сіетл Саундерс», «Палмейрас», «Фламенго» та «Флуміненсе».

Африку на змаганнях представлять єгипетський клуб «Аль-Ахлі» та марокканський «Відад».

Азію – саудівський “Аль-Хіляль” і японський “Урава Ред Даймондс”.

Океанію – новозеландський «Окленд Сіті».