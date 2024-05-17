Політика

Фіцо переніс чергову операцію, його стан залишається дуже важким

17 Травня 2024 17:04
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Словаччина, фіцо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / Фото: AP

Премʼєр-міністру Словаччини Роберту Фіцо провели другу операцію. Видалили некротичні тканини, що залишилися після вогнепального поранення.

Операція тривала менш як дві години, повідомляє Aktuality.

Стан прем’єра стабільний, але все ще дуже важкий. Він при тямі й перебуває у відділенні анестезіології та реанімації.

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що знадобиться ще кілька днів для моніторингу стану здоров’я прем’єр-міністра. А втім, робота країни не зупинена і всі процеси тривають. “Стан стабільний, пацієнт сьогодні також стабільний”, — додав він.


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