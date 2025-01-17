Фіцо обурився через візит словацької опозиції до Києва та запрошує Зеленського на нову зустріч

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність України до діалогу зі Словаччиною щодо енергетичної безпеки, підкресливши готовність сприяти енергетичній стабільності сусідньої країни.

Це було озвучено під час зустрічі в Києві з головою опозиційної партії “Прогресивна Словаччина” Міхалом Шимечком. Зеленський наголосив на важливості взаємної підтримки, закликавши Словаччину сприяти євроатлантичним прагненням України.

“Ми готові допомогти словацькому народові досягти енергетичної стабільності. Але очікуємо сигналу підтримки нашого курсу в ЄС і НАТО, що є для нас ключовим”, — зазначив президент.

Зеленський подякував Словаччині за допомогу Україні й назвав візит опозиційної делегації “сигналом” підтримки українського суверенітету.

Президент також нагадав, що сьогодні до України на переговори запрошували прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Реакція Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, своєю чергою, розкритикував поїздку опозиціонерів до Києва, звинувативши їх у “пріоритеті українських інтересів перед словацькими”. Фіцо також також висловив невдоволення рішенням України припинити транзит газу, що, за його словами, завдає шкоди Словаччині й Євросоюзу.

“Чиновники якось забули додати у свої повідомлення з Києва, що у разі захоплення влади вони обіцяли президенту Зеленському підтримати членство України в НАТО та присутність словацьких солдатів на території України як частини західних збройних сил, спрямованих проти Росії. Обидва повністю суперечать національно-державним інтересам Словаччини”, — написав Фіцо.

Прем’єр також запропонував Зеленському провести переговори у Давосі на Всесвітньому економічному форумі.