Суспільство

Фермери вийшли на акцію протесту у Варшаві 

27 Лютого 2024 13:47
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польща, протест
Акція протесту / соцмережа Х

У Польщі у Варшаві фермери вийшли на протест проти імпорту продовольства з України. У центрі міста зібралися тисячі протестувальників. Вони перекрили дороги й вулиці.

Про це повідомляють polsatnews.pl, передає Суспільне.

Зазначається, що у центрі Варшави зібрався натовп фермерів. На Парадній площі розпалили багаття і запалили фаєри. В ситуацію втрутилася поліція.

Учасники акції несли прапори і транспаранти. Серед написів було гасло “Стіна для фермера”. На чолі маршу також з’явилася інсталяція у формі танка, зроблена з тюків сіна.

У соцмережах повідомляється про сутички з поліцією.


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