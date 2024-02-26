Фермери-протестувальники заблокували польсько-німецький кордон

Польські аграрії заблокували у понеділок до 14-ї години (за київським часом) польсько-німецький кордон у населеному пункті Свєцко на автомагістралі A2.

Фермери планували заблокувати кордон у цьому місці на місяць, але відмовилися від цієї ідеї, назвавши блокування попереджувальним, передає Укрінформ із посиланням на RMF24.

Як зазначається, по обидва боки автомагістралі розміщено десятки тракторів, які залишили лише вузьку смугу – так званий коридор життя для руху екстрених служб. Вантажівки перенаправляються на інші пункти пропуску на кордоні з ФРН, зокрема Костжин над Одрою чи Ольшину, де також уже спостерігається скупчення автомобілів.

Блокуючи кордон, фермери-протестувальники вимагають зустрічі з прем’єром Дональдом Туском, а також відмову країни від Європейського зеленого курсу.

Як зауважують аграрії, наразі це попереджувальний протест, але не виключено, що його буде продовжено, чи відбудуться чергові блокади кордону в інших місцях.