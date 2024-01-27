Фейкові онлайн-зображення Тейлор Свіфт тривожать владу США

У п’ятницю Білий дім заявив, що стурбований фальшивими зображеннями поп-співачки Тейлор Свіфт в Інтернеті, і заявив, що соціальні медіа-компанії мають відігравати важливу роль у забезпеченні дотримання власних правил, щоб запобігти поширенню такої дезінформації.

Як передає Reuters, цього тижня в соціальних мережах поширилися фальшиві відверто сексуальні зображення Свіфт, в тому числі одне зображення, розміщене в соціальній мережі X, колишній Twitter, яке, за даними New York Times, було переглянуто 47 мільйонів разів до того, як акаунт було заблоковано.

“Це дуже тривожно. І ми зробимо все можливе, щоб вирішити цю проблему”, – заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу, додавши, що Конгрес повинен вжити законодавчих заходів щодо цього питання.

За словами Жан-П’єр, слабке правозастосування проти неправдивих зображень, можливо, створених штучним інтелектом, занадто часто непропорційно впливає на жінок.

“Тож, хоча соціальні медіа-компанії приймають власні незалежні рішення щодо управління контентом, ми вважаємо, що вони мають відігравати важливу роль у забезпеченні дотримання власних правил, щоб запобігти поширенню дезінформації та інтимних зображень реальних людей без їхньої згоди”, – сказала Жан-П’єр.