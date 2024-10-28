Федоров повідомив, скільки українців отримали виплати за програмою Національного кешбеку

Понад 646 тисяч українців отримали виплати за програмою Національного кешбеку на загальну суму у 37,2 мільйони гривень.

Про це у Telegram поінформував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Українці продовжують активно долучатись до Нацкешбеку:

понад 1,5 млн користувачів активували в “Дії” картки для виплат;

за жовтень нараховано 104,6 млн гривень, майже втричі більше, ніж за вересень;

найчастіше українські товари купують в АТБ, Сільпо, Форі, Аврорі, Novus, Varus та Велмарті.

“Долучайтеся до програми Нацкешбек у “Дії” та отримуйте 10% за купівлю українських товарів. Це особливо актуально під час опалювального сезону, адже Нацкешбеком можна сплатити й комунальні послуги”, — додав Федоров.