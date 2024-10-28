Економіка

Федоров повідомив, скільки українців отримали виплати за програмою Національного кешбеку
28 Жовтня 2024 15:16
читать на русском →
мінцифра, федоров
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Понад 646 тисяч українців отримали виплати за програмою Національного кешбеку на загальну суму у 37,2 мільйони гривень.

Про це у Telegram поінформував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Українці продовжують активно долучатись до Нацкешбеку:

  • понад 1,5 млн користувачів активували в “Дії” картки для виплат;
  • за жовтень нараховано 104,6 млн гривень, майже втричі більше, ніж за вересень;
  • найчастіше українські товари купують в АТБ, Сільпо, Форі, Аврорі, Novus, Varus та Велмарті.

“Долучайтеся до програми Нацкешбек у “Дії” та отримуйте 10% за купівлю українських товарів. Це особливо актуально під час опалювального сезону, адже Нацкешбеком можна сплатити й комунальні послуги”, — додав Федоров.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
28 Жовтня 2024 15:44

Трамп може запропонувати новий план врегулювання війни – FT
28 Жовтня 2024 15:21

Окупанти атакували бригаду енергетиків у Дніпропетровській області
28 Жовтня 2024 13:29

Генсек НАТО підтвердив присутність військових з КНДР у Росії
28 Жовтня 2024 12:17

WSJ: Україна посилює мобілізаційні зусилля
28 Жовтня 2024 11:08

Росіяни атакували Україну сотнею ударних БпЛА
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
усі думки