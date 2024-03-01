Суспільство

Федоров повідомив, що у профтех училищах будуть навчати на операторів цивільних дронів

1 Березня 2024 14:30
читать на русском →
федоров, дрони
Михайло Федороов / Кабмін

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у професійно-технічних училищах України можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів.

Про це повідомляє Суспільне.

За словами Федорова, нова програма буде запроваджена в семи навчальних закладах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях.

“Завдяки підтримці ЄС закупили дрони для практичного навчання та підготували викладачів, які тепер зможуть навчати учнів цієї програми. У планах — ще більше розширити мережу профтехів і затвердити освітній стандарт, який дасть змогу повноцінно готувати учнів цієї професії”, — зазначив міністр.

Посадовець наголосив, що для України сьогодні надважливо міти керувати цивільними безпілотними літальними апаратами.

“Ці дрони використовують під час посівної, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни”, — пояснив Федоров.

Міністр додав, що реформа професійно-технічної освіти триває та нещодавно понад 200 закладів подали заявки, щоб оновити свої майстерні й створити якісні умови для підготовки спеціалістів.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Березня 2024 13:33

Міністр оборони Канади Білл Блер допустив можливість розміщення небойових підрозділів в Україні 
1 Березня 2024 14:52

Росіяни готують “потужний ривок” на Часів Яр, — ОСУВ “Хортиця”
1 Березня 2024 14:15

У Москві почався похорон Навального
1 Березня 2024 13:56

Унаслідок вогневого ураження пошкоджено російський ЗРГК “Панцир С-1”- ГУР
1 Березня 2024 12:48

87-річна теща нардепа Качного подарувала доньці понад 6 млн
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Вони бояться Путіна
Віталій ПОРТНИКОВ

Масштабна війна і цивілізаційне досягнення України
Юрій САПРОНОВ

Нам потрібно почати відновлювати нашу ядерну зброю
Костянтин НЕМІЧЕВ

Передвиборча кампанія путіна
Ігор ЧЕРНЯК

Питання захисту прав військовослужбовців
Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
усі думки