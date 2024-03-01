Федоров повідомив, що у профтех училищах будуть навчати на операторів цивільних дронів

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що у професійно-технічних училищах України можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів.

Про це повідомляє Суспільне.

За словами Федорова, нова програма буде запроваджена в семи навчальних закладах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях.

“Завдяки підтримці ЄС закупили дрони для практичного навчання та підготували викладачів, які тепер зможуть навчати учнів цієї програми. У планах — ще більше розширити мережу профтехів і затвердити освітній стандарт, який дасть змогу повноцінно готувати учнів цієї професії”, — зазначив міністр.

Посадовець наголосив, що для України сьогодні надважливо міти керувати цивільними безпілотними літальними апаратами.

“Ці дрони використовують під час посівної, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни”, — пояснив Федоров.

Міністр додав, що реформа професійно-технічної освіти триває та нещодавно понад 200 закладів подали заявки, щоб оновити свої майстерні й створити якісні умови для підготовки спеціалістів.