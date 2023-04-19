Техно

Falcon 9 вивела на орбіту нову партію інтернет-супутників Starlink

19 Квітня 2023 21:52
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SpaceX, Starlink

Ракета-носій Falcon 9 у середу стартувала на орбіту з черговою партією з 21-го міні-супутника для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.

Запуск було здійснено з 40-го стартового комплексу бази американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді о 10.31 за часом Східного узбережжя США (17.31).

Він став 81-м за рахунком запуском інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проекту Starlink та 12-м з початку поточного року. SpaceX вивела на орбіту вже понад 4,2 тис таких супутників. Частина вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Понад 3,9 тис. апаратів залишаються на орбіті у робочому стані.

Приблизно за годину після старту ракета вивела супутники на орбіту.

У рамках запуску перша багаторазова ступінь ракети-носія Falcon 9, яка використовується у восьмий раз, через 8,5 хвилини після старту здійснила керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, що знаходиться в Атлантиці приблизно в 640 км від космодрому.

Крім того, з води було піднято дві стулки обтічника головної частини ракети, які після відділення спускалися на парашутах. Повторне використання обтічника дозволяє економити компанії SpaceX до $6 млн під час запуску своїх ракет.


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