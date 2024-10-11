Суспільство

Фахівці ГУР здійснили кібератаку на російський військовий навчальний заклад 
11 Жовтня 2024 12:24
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гур, рф, хакер
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Хакери ГУР атакували мережеву інфраструктуру військового Північно-Кавказького федерального університету.

Про це повідомляє Суспільне.

За словами співрозмовника, університет забезпечує діяльність відразу низки навчальних закладів у кількох регіонах РФ, зокрема сімох інститутів.

“Внаслідок операції було уражено внутрішню інформаційну інфраструктуру обʼєкта, знищені цільові ресурси противника (вебсайти, бази даних, файлові сховища) загальним обсягом понад 150 терабайтів. Зокрема було атаковано 11 вебсайтів, понад 7 тисяч службових ПЕОМ, 135 серверів та файлових сховищ”, — сказав він.

Крім того, за словами джерела, для “прикриття заходів основного напряму ураження”, здійснено серію кібератак на низку цільових інтернет-ресурсів та файлових сховищ організацій РФ.

“Після отримання доступу до мережевої інфраструктури ворога, на уражених вебресурсах була опублікована агітаційна листівка на підтримку наступальних операцій ЗСУ”, — сказав наш співрозмовник.


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