Суспільство

Facebook прибрав дописи про жертв концтабору зі сторінки музею Аушвіц

13 Квітня 2024 15:20
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Meta
Будівництво газових камер і крематоріїв в Аушвіц ІІ Біркенау. На передньому плані - крематорій II. На задньому плані видніється димова труба крематорію III / Фото з Facebook Auschwitz Memorial

Міністерство цифровізації Польщі вимагає пояснень від Meta, власника порталу Facebook, через приховування дописів на профілі музею Аушвіц, присвячених пам’яті жертв концтабору.

Міністр Кшиштоф Ґавковський написав, що це скандал, який свідчить про проблеми з автоматичною модерацією контенту в соціальних мережах. На його думку, модераторів постів має бути більше, а ті, хто працюють на польському ринку, мають знати не лише мову, а й контекст, передає Польське Радіо.

Вчора, 12 квітня, Музей Аушвіц написав у Facebook, що 21 його публікація, присвячена пам’яті жертв концтабору, була позначена як такі, що порушують стандарти спільноти, що вони, мовляв, демонструють «нагість дорослих і сексуальні дії», «мову ненависті» або «розпалювання насильства».

Музей звернувся до Meta з цього приводу, але лише деякі з 21 публікацій були відновлені.

«Цей жахливий інцидент підриває важливу роботу нашого закладу», – пишуть у Музеї. «Це неприйнятно й ображає пам’ять жертв Аушвіц, яку ми хочемо увічнити. Це завдає болю їхнім вцілілим предкам і всім тим, хто пожертвував собою заради порятунку історичної пам’яті», — йдеться в повідомленні.

Музей вимагає пояснень, а передовсім, відновлення публікацій.


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