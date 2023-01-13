Евакуацію українського бійця пропагандисти подали як порятунок “російськими військовими цивільних”

У новинах російського «Першого каналу» 13 січня у репортажі про бої за місто Соледар Донецької області інформацію про «евакуацію російськими військовими цивільних» проілюстрували відео з евакуацією пораненого українського військового. На це звернули увагу журналісти проекту «Радіо Свобода Донбас.Реалії».

У випуску новин російського каналу вийшов великий репортаж про штурм російськими військовими та найманцями міста Соледар та їхні дії на Бахмутському напрямку. Зокрема, йшлося про «евакуацію цивільних», які залишилися в Соледарі на частину Донбасу, яку контролює Росія. За словами ведучої, здійснюється вона бронетехнікою через постійні обстріли.

У цей момент у репортажі показали відео про евакуацію пораненого українського військового на американському бронетранспортері M113.

евакуація пораненого в Соледарі під вогнем окупантів pic.twitter.com/56aFku53JY — qwest (@qwest__) January 11, 2023