Евакуація під обстрілами: “Білі янголи” вивезли з Покровська дві родини

Евакуаційні групи поліції Донецької області “Білий янгол” вивезли з-під обстрілів чотирьох жителів Покровська. Люди доправлені в лікарні.

Про це повідомили в МВС України.

До останнього залишалися у Покровську незряча жінка з сином, у якого хворі легені. Зараз родина перебуває в лікарні на Дніпропетровщині.

Ще одна заявка на евакуацію надійшла з найнебезпечнішого району біля лінії фронту. У підвалі крайнього будинку на околиці залишались чоловік і його маломобільна матір.

“У жінки защемило нерв, тому вона не могла ходити й терпіла постійні болі. Лежала в темряві та холоді, а будівля здригалась від вибухів. “Білі янголи”, ризикуючи життям, приїхали за людьми та доставили їх до лікарні у Добропіллі”, – розповіли поліцейські.

Правоохоронці сподіваються, що після лікування матір із сином не повернуться в Покровськ, аби не довелося евакуйовувати їх повторно.