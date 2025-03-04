Eutelsat веде переговори з ЄС про розширення супутникового інтернету в Україні

Французький оператор супутникового зв’язку Eutelsat веде переговори з Європейським Союзом про надання додаткового доступу до інтернету в Україні.

Про це компанія повідомила 4 березня, пише Reuters.

Акції супутникової компанії Eutelsat різко зросли, оскільки конфлікт Вашингтона із Києвом підвищив ймовірність того, що її супутники OneWeb можуть замінити Starlink Ілона Маска в Україні.

“Ми обмінюємося думками з ЄС щодо того, як ми можемо сприяти посиленню зусиль України”, – сказав представник Eutelsat.

У компанії додали додавши, що вони також мають геостаціонарні (GEO) супутникові потужності, які підходять для деяких застосувань в Україні.

Eutelsat управляє 35 супутниками на геостаціонарній орбіті і розширив свою мережу на низькій навколоземній орбіті (ННО) до 600 супутників після придбання британської компанії OneWeb у 2023 році.

Супутники OneWeb на низькій орбіті такі ж, як і у Starlink компанії Space X, чий флот з близько 7000 супутників забезпечує доступ до інтернету в 125 країнах.

Eutelsat заявляє, що пропонує такі ж можливості, як і Starlink, з точки зору покриття і затримок в Європі.

“Ми активно співпрацюємо з європейськими установами та діловими партнерами, щоб забезпечити швидке розгортання додаткових абонентських терміналів для критично важливих місій та об’єктів інфраструктури”, – додали в компанії.