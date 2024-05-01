Естонія закрила пункт пропуску “Нарва-1” на кордоні з РФ

Влада Естонії припинила цілодобову роботу прикордонного пункту “Нарва-1” з 1 травня на кордоні Естонії та РФ.

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

На КПП встановлено новий режим роботи з 7 ранку до 11 години вечора згідно з рішенням уряду.

Служба прикордонної охорони розраховує, що всі люди, які перетинають кордон, отримали інформацію про новий режим роботи і не опиняться в складній ситуації.

“Якщо хтось там, можливо, залишиться, якщо ми побачимо, що хтось іде в бік нашого прикордонного пункту, то ми їх, звісно, перевіримо і пропустимо”, – сказав керівник прикордонного пункту “Нарва-1” Марек Ліві.

Інформацію про те, що прикордонний пункт у Нарві переходить на новий режим роботи, естонська сторона передала російській.

Також всі автобусні компанії, які здійснюють перевезення за маршрутами до Санкт-Петербурга, скасували свої нічні рейси і ущільнили денний графік.