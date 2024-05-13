Політика

Естонія розглядає відправку своїх військ для “тилових” робіт в Україні

13 Травня 2024 20:24
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естонія
Естонські призовники після церемонії випуску з Staabi-ja sidepataljon / Фото: Rachel Diehm

Радник президента Естонії з національної безпеки Мадіса Ролла заявив, що уряд Естонії “серйозно” розглядає можливість відправлення своїх військ на захід України для виконання тилових робіт.

Про це Ролла  повідомив видання Breaking Defence.

“Обговорення тривають. Ми повинні розглядати всі можливості. Ми не повинні обмежувати себе в тому, що ми можемо зробити”, – наголосив Ролл.

Радник естонського президента не виключив, що держави НАТО, які виступають проти такого кроку, змінять свою думку “з часом”.


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