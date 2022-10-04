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Естонія передала ЗСУ дрони, які намагались вивезти для російської армії

4 Жовтня 2022 09:45
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естонія

Естонія передала українським військовим дрони, які у липні цього року росіянин з подвійним громадянством намагався вивезти з країни для російської армії.

Про це повідомило посольство Естонії в Україні.

“Пам’ятаєте чоловіка з подвійним громадянством Естонії і Росії, який намагався ввезти безпілотники для російської армії? Крім того, що його заарештували, поліція вилучила придбані чоловіком безпілотники та передала їх українській армії” – йдеться у повідомленні посольства у Twitter.


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