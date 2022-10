Естонія передала ЗСУ дрони, які намагались вивезти для російської армії

Естонія передала українським військовим дрони, які у липні цього року росіянин з подвійним громадянством намагався вивезти з країни для російської армії.

Про це повідомило посольство Естонії в Україні.

“Пам’ятаєте чоловіка з подвійним громадянством Естонії і Росії, який намагався ввезти безпілотники для російської армії? Крім того, що його заарештували, поліція вилучила придбані чоловіком безпілотники та передала їх українській армії” – йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

Remember an Estonian-Russian dual citizen who tried to bring drones for Russian army? Besides arresting him, @kaitsepolitsei withdrew drones the man have bought and donated them to 🇺🇦 Ukrainian army 😎 @GeneralStaffUA @DefenceU pic.twitter.com/QIbA332CVD