Естонія оголосила московський патріархат інститутом, що підтримує агресію РФ

Рійгікогу (Парламент Естонії) ухвалив заяву, в якій засуджує діяльність Московського патріархату з виправдання і підтримки спрямованої проти України російської агресії та оголошує Московський патріархат інститутом, що підтримує військову агресію РФ.

Про це повідомляє ERR.

Парламентарі наголосили, що патріарх московський Кирило з початку розв’язаної у 2022 році повномасштабної війни проти України “відкрито підтримує агресію терористичного режиму РФ”.

“Як інструмент пропаганди війни керівництво Московського патріархату і патріарх Кирило використовують ідеологію “русского міра”, за допомогою якої знищуються останні прояви демократії в Росії, мілітаризується російське суспільство і виправдовується агресія, з метою розширити РФ на всі території, що історично перебували під впливом Росії, в тому числі на Україну”, — йдеться у документі.

Також у заяві парламенту зазначено, що в березні створена під егідою РПЦ організація “Всесвітній російський народний собор”, яким керує патріарх Кирило, ухвалила програмний документ під назвою “Сьогодення і майбутнє “русского міра”. Згідно з ним війна проти України описується як “священна”, а сфера впливу РФ поширюється за межі території колишньої Російської імперії.

“Заклики Московського патріархату приховують у собі загрозу безпеці та існуванню Естонії, зокрема пряму загрозу громадському та конституційному порядку в Естонії”, — йдеться в заяві.

Тому парламент Естонії закликав усі держави і міжнародну громадськість перешкоджати ворожій діяльності Московського патріархату з надання зловмисного впливу.