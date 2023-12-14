Політика

Естонія надає Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів

14 Грудня 2023 14:20
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зброя, естонія

Естонія надає Україні пакет військової допомоги на 80 мільйонів євро, який включає протитанкові ракети Javelin.

Про це повідомило Міністерство оборони Естонії у соцмережі Х.

«Естонія вирішила надіслати Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів, який включає протитанкові ракети Javelin. Боротьба України за свободу може бути успішною лише тоді, коли союзники й надалі допомагатимуть українцям», – зазначається в дописі.


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