Естонія надає Україні пакет військової допомоги на 80 мільйонів євро, який включає протитанкові ракети Javelin.
Про це повідомило Міністерство оборони Естонії у соцмережі Х.
«Естонія вирішила надіслати Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів, який включає протитанкові ракети Javelin. Боротьба України за свободу може бути успішною лише тоді, коли союзники й надалі допомагатимуть українцям», – зазначається в дописі.
🇪🇪 #Estonia had decided to send 🇺🇦 #Ukraine €80 million military aid package, including #Javelin anti-tank missiles.— MoD Estonia (@MoD_Estonia) December 14, 2023
Ukraine’s fight for freedom can only succeed if allies continue helping Ukrainians. #StopRussianAggression
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