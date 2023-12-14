Естонія надає Україні пакет військової допомоги на 80 мільйонів євро, який включає протитанкові ракети Javelin.

Про це повідомило Міністерство оборони Естонії у соцмережі Х.

«Естонія вирішила надіслати Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів, який включає протитанкові ракети Javelin. Боротьба України за свободу може бути успішною лише тоді, коли союзники й надалі допомагатимуть українцям», – зазначається в дописі.