Естонія надає Україні пакет військової допомоги на 80 мільйонів євро, який включає протитанкові ракети Javelin.

Про це повідомило Міністерство оборони Естонії у соцмережі Х.

«Естонія вирішила надіслати Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів, який включає протитанкові ракети Javelin. Боротьба України за свободу може бути успішною лише тоді, коли союзники й надалі допомагатимуть українцям», – зазначається в дописі.

🇪🇪 #Estonia had decided to send 🇺🇦 #Ukraine €80 million military aid package, including #Javelin anti-tank missiles.



Ukraine’s fight for freedom can only succeed if allies continue helping Ukrainians. #StopRussianAggression



