Політика

Естонія надасть Україні новий пакет військової допомоги на €20 млн

21 Березня 2024 13:45
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зброя, естонія
Прапор Естонії / фото: Getty Images

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур оголосив про новий пакет допомоги на суму 20 мільйонів євро.

Як повідомляється на сайті Міноборони Естонії, до пакету увійдуть артилерійські снаряди калібру 155 мм.

Крім того, до нового пакета ввійшли протитанкові засоби, вибухові матеріали, протигази, снайперське обладнання, а також боєприпаси меншого калібру. 

“Ми склали пакет допомоги таким чином, щоб Україна отримала від нього максимальну користь, але при цьому не постраждала боєготовність Сил оборони Естонії”, — сказав естонський міністр оборони.


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