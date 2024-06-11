Естонія надасть Україні новий оборонний пакет: акцент на ППО малого радіусу дії

Естонія надасть Україні пускові установки та ракети для зенітно-ракетного комплексу малої дальності “Mistral”.

Про це повідомили у Міністерстві оборони країни.

“Україна терміново потребує протиповітряної оборони, щоб протистояти триваючій агресії Росії, і в інтересах безпеки Естонії зробити свій внесок у цю справу разом з її союзниками. Ми сформували пакет допомоги таким чином, щоб він був максимально корисним для України, не ставлячи під загрозу боєздатність Сил оборони Естонії, і щоб ми могли якнайшвидше відновити необхідні поставки”, – сказав міністр оборони Ханно Певкур.

Точні обсяги допомоги не розголошуються з міркувань безпеки.

Раніше Естонія передавала Україні снаряди до протитанкових ракетних комплексів Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни, протитанкові гранатомети, міномети, транспортні засоби, засоби зв’язку, польові шпиталі та засоби індивідуального захисту.