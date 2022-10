Естонія надасть Україні боєприпаси та зимове спорядження

Естонія планує оголосити наступний пакет військової допомоги для України, до якого має увійти у тому числі зимове спорядження.

Про це оголосила прем’єрка Кая Каллас перед неформальною зустріччю лідерів ЄС у Празі.

“Мій заклик зрозумілий – Україна має ініціативу на полі бою і ми всі маємо зробити більше для того, щоби вона звільнила більше своїх територій. Тому Естонія наступного тижня прийме рішення про новий військовий пакет допомоги. Ми надамо Україні ще боєприпасів, зимового й особистого спорядження”, – написала Кая Каллас.

My call at informal #EUCO is clear. #Ukraine has momentum on the battlefield. We must all do more now so it can free its territories.



That's why Estonia will decide next week on a new military aid package.



We'll give Ukraine more ammunition, winter and individual equipment. pic.twitter.com/GIsBHCnCwf