Політика

Естонія надасть Україні боєприпаси та зимове спорядження

8 Жовтня 2022 20:57
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естонія, допомога

Естонія планує оголосити наступний пакет військової допомоги для України, до якого має увійти у тому числі зимове спорядження.

Про це оголосила прем’єрка Кая Каллас перед неформальною зустріччю лідерів ЄС у Празі.

“Мій заклик зрозумілий – Україна має ініціативу на полі бою і ми всі маємо зробити більше для того, щоби вона звільнила більше своїх територій. Тому Естонія наступного тижня прийме рішення про новий військовий пакет допомоги. Ми надамо Україні ще боєприпасів, зимового й особистого спорядження”, – написала Кая Каллас.

Як повідомлялося, Естонія передала українським військовим дрони, які у липні цього року росіянин з подвійним громадянством намагався вивезти з країни для російської армії.


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