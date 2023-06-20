Суспільство

Естонія легалізувала одностатеві шлюби

20 Червня 2023 14:08
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естонія, лгбт

Рийгикогу – естонський парламент – прийняв поправки, що дозволяють одностатевим парам одружуватися. Про це повідомляє місцеве видання ERR.ee.

За законопроект проголосували 55 депутатів, проти – 34, ще один утримався. Окрім шлюбу, гомосексуальним партнерам дозволили всиновлювати дітей за згодою другого біологічного батька. Також у силі залишається можливість укласти договір про спільне проживання, яке було закріплене в естонському законодавстві у 2016 році.

Закон про одностатеві шлюби набуде чинності 1 січня 2024 року.

Естонія стала першою із пострадянських країн, що легалізували одностатеві шлюби. Станом на 2023 рік, гомосексуальні відносини можна узаконити ще у 34 країнах, у тому числі у США, Словенії та на Кубі. Одностатеві шлюби, укладені за кордоном, визнає Ізраїль.


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