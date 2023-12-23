Суспільство

Естонія готова видати Києву військовозобов’язаних українців

23 Грудня 2023 12:24
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естонія, ухилянти

Міністерство внутрішніх справ Естонії готове знайти та видати Україні військовозобов’язаних українців, які живуть у країні. Про це, як повідомляє Естонське національне телерадіомовлення (ERR), заявив глава міністерства Лаурі Ляенеметс.

«Якщо це потрібно Україні, Естонія може зайнятися пошуком цієї людини та видачею її Україні. Загалом ми знаємо, де ці люди перебувають, чим займаються. Більшість ходить на роботу, має місце проживання в Естонії», – сказав міністр.

Глава МВС додав, що найближчим часом офіційно запропонує укласти угоду між Естонією та Україною, яка дозволяє видавати військовозобов’язаних. Наразі закони Естонії дозволяють екстрадувати іноземців лише у разі, якщо його притягнули до кримінальної відповідальності.

За даними міністерства соціальних справ Естонії на травень 2023 року, у країні під тимчасовим захистом перебувають близько 36 тисяч українських біженців.


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