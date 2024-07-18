Естонці зібрали 60 тисяч євро на відновлення “Охматдиту”

Жителі Естонії Фонд зібрали цільову пожертву у розмірі 60 тисяч євро на відновлення дитячої лікарні “Охматдит”.

Про це повідомляє ERR.

Збір коштів розпочався відразу після повідомлення про ракетний удар РФ по лікарні.

За словами керівника Фонду підтримки Талліннської дитячої лікарні Інни Крамер, сума у 60 тисяч євро не остаточна. Збір пожертвувань буде продовжено доти, доки київська лікарня цього потребує.

Зв’язок між Фондом допомоги Талліннської дитячої лікарні та київською лікарнею “Охматдит” здійснює Інна Караульщикова, засновниця неприбуткового об’єднання “Лелека”, яке допомагає українським біженцям в Естонії, а також цивільному населенню в Україні.

За її словами, зараз “Охматдит” намагається максимально оперативно відновити роботу і розставити пріоритети, щоб оптимально розподілити допомогу, що надходить.