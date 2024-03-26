Політика

Ердоган зустрінеться з Байденом у травні

26 Березня 2024 10:56
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байден, Ердоган
Раджеп Тайїп Ердоган / Getty Images

Очільник Туреччини на початку травня полетить до Вашингтону, щоб  зустрітися з президентом США. Лідер планують обговорити двосторонні відносини, війну в Україні та ситуацію в Газі.

Про це повідомляє турецьке видання Hürriyet.

“Під час зустрічі Килича (головний радник з питань зовнішньої політики та нацбезпеки президента Туреччини – ред.) та Саллівана (радник президента США з питань нацбезпеки – ред.) було погоджено дату візиту Ердогана до Вашингтона. Було домовлено, що якщо нічого не станеться і не буде накладок у календарі виборчого процесу в США, Ердоган вирушить до Вашингтона у другий тиждень травня”, – повідомляє видання.

Можливою датою зустрічі Ердогана й Байдена називають 9 травня.

Зазначається, що в ході перемовин йтиметься про відносини між Туреччиною та США, Росією та Україною та ситуацію в Газі.


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