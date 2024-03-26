Ердоган зустрінеться з Байденом у травні

Очільник Туреччини на початку травня полетить до Вашингтону, щоб зустрітися з президентом США. Лідер планують обговорити двосторонні відносини, війну в Україні та ситуацію в Газі.

Про це повідомляє турецьке видання Hürriyet.

“Під час зустрічі Килича (головний радник з питань зовнішньої політики та нацбезпеки президента Туреччини – ред.) та Саллівана (радник президента США з питань нацбезпеки – ред.) було погоджено дату візиту Ердогана до Вашингтона. Було домовлено, що якщо нічого не станеться і не буде накладок у календарі виборчого процесу в США, Ердоган вирушить до Вашингтона у другий тиждень травня”, – повідомляє видання.

Можливою датою зустрічі Ердогана й Байдена називають 9 травня.

Зазначається, що в ході перемовин йтиметься про відносини між Туреччиною та США, Росією та Україною та ситуацію в Газі.