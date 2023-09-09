Політика

Ердоган закликає піти на поступки РФ

9 Вересня 2023 12:10
читать на русском →
санкції, Ердоган, зерновий коридор

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав кількох лідерів G20 виконати деякі вимоги країни-агресорки Росії щодо відновлення “зернової угоди”.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на трьох турецьких чиновників, які знайомі із перемовинами.

За їхніми словами, турецький президент намагається провести закриті зустрічі з лідерами під час саміту G20 у Нью-Делі. Раніше Ердогану не вдалось переконати російського президента-диктатора Володимира Путіна відновити “зернову угоду”.

“Хоча зусилля Туреччини навряд чи вплинуть на союзників України в США та Європі, прийняття Ердоганом вимог Росії підкреслює виклики, з якими він стикається під час свого балансування після вторгнення Москви до України”, – пишуть автори видання.

Зазначається, що Анкара просить світових лідерів полегшити страхування російського експорту продовольства та добрив, а також відновити підключення Москви до системи SWIFT для міжнародних платежів.

“Туреччина каже своїм колегам, що спосіб відновити угоду полягає в послабленні деяких санкцій, які, як стверджує Москва, перешкоджають їй імпортувати сільськогосподарське обладнання, таке як трактори або запчастини, заявили турецькі чиновники”, – йдеться у матеріалі Bloomberg.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Вересня 2023 12:10

Ердоган закликає піти на поступки РФ
9 Вересня 2023 12:24

Фотофакт: Наслідки землетрусу в Марокко
9 Вересня 2023 11:26

Що означає передислокація російських сил до Роботіного
9 Вересня 2023 11:06

Над Донецьком замайорів український прапор
9 Вересня 2023 10:27

Африканський Союз прийнятий до складу G20
Останні новини
усі новини

Думки

Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
Леонід Маслов

Весільний міністр Резников і воєнні Мавіки
Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
усі думки