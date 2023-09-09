Ердоган закликає піти на поступки РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав кількох лідерів G20 виконати деякі вимоги країни-агресорки Росії щодо відновлення “зернової угоди”.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на трьох турецьких чиновників, які знайомі із перемовинами.

За їхніми словами, турецький президент намагається провести закриті зустрічі з лідерами під час саміту G20 у Нью-Делі. Раніше Ердогану не вдалось переконати російського президента-диктатора Володимира Путіна відновити “зернову угоду”.

“Хоча зусилля Туреччини навряд чи вплинуть на союзників України в США та Європі, прийняття Ердоганом вимог Росії підкреслює виклики, з якими він стикається під час свого балансування після вторгнення Москви до України”, – пишуть автори видання.

Зазначається, що Анкара просить світових лідерів полегшити страхування російського експорту продовольства та добрив, а також відновити підключення Москви до системи SWIFT для міжнародних платежів.

“Туреччина каже своїм колегам, що спосіб відновити угоду полягає в послабленні деяких санкцій, які, як стверджує Москва, перешкоджають їй імпортувати сільськогосподарське обладнання, таке як трактори або запчастини, заявили турецькі чиновники”, – йдеться у матеріалі Bloomberg.