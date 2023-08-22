Політика

Ердоган прибуде до РФ для зустрічі з Путіним, який мав летіти в Анкару

22 Серпня 2023 15:04
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Ердоган, путін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує відвідати Росію для зустрічі з диктатором Володимиром Путіним, щоб обговорити зернову угоду. Спочатку очікувалось, що зустріч відбудеться в Анкарі.

Про це повідомляє турецьке видання Yeni Şafak.

Видання з посиланням на близькі до адміністрації Ердогана джерела повідомляє, що нібито готується візит президента Туреччини до Росії і він “критичної ваги” для домовленості з Росією щодо продовження зернової ініціативи. 

За словами співрозмовників, Анкара дотримується позиції, що створення нового маршруту для експорту зерна морем без участі Росії – не дуже гарна ідея. 

Можливі дати візиту Ердогана до Росії не називають.

У ЗМІ повідомляють також, що в Україну прямує головний радник Ердогана Акіф Чагатай Килич, також очікується візит в Україну та РФ міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу. 


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