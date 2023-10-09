Політика

Ердоган планує обговорити з урядом війну в Ізраїлі

9 Жовтня 2023 10:57
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Ердоган, війна, ізраїль

В Анкарі у понеділок відбудеться засідання уряду, на якому першочергово розглядатимуть протистояння між Ізраїлем і Палестиною та антитерористичні операції проти Робітничої партії Курдистану.

Про це повідомляє CNN Türk.

“Першочерговим пунктом порядку денного засідання уряду будуть зіткнення між Ізраїлем і організацією ХАМАС у Палестині та операції Ізраїлю проти Гази. Операції проти РПК також стануть одним із важливих питань порядку денного засідання Кабміну”, – повідомляє телеканал.

Зазначається, що засідання Кабміну планувалося провести в середу, але його було перенесено на понеділок.

Очікується, що міністр національної оборони в ході засідання поділиться останніми подробицями, зокрема щодо останніх операцій по боротьбі з тероризмом.

За результатами засідання уряду президент Реджеп Тайїп Ердоган виступить із заявою.


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