Ердоган планує обговорити з урядом війну в Ізраїлі

В Анкарі у понеділок відбудеться засідання уряду, на якому першочергово розглядатимуть протистояння між Ізраїлем і Палестиною та антитерористичні операції проти Робітничої партії Курдистану.

Про це повідомляє CNN Türk.

“Першочерговим пунктом порядку денного засідання уряду будуть зіткнення між Ізраїлем і організацією ХАМАС у Палестині та операції Ізраїлю проти Гази. Операції проти РПК також стануть одним із важливих питань порядку денного засідання Кабміну”, – повідомляє телеканал.

Зазначається, що засідання Кабміну планувалося провести в середу, але його було перенесено на понеділок.

Очікується, що міністр національної оборони в ході засідання поділиться останніми подробицями, зокрема щодо останніх операцій по боротьбі з тероризмом.

За результатами засідання уряду президент Реджеп Тайїп Ердоган виступить із заявою.