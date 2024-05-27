Франція відправить в Україну військових інструкторів

Франція направить в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців.

“Мною вже підписані документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом”, – зазначив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Головнокомандувач додав, що рішучість Франції може спонукає інших партнерів доєднатися до цього амбітного проєкту.

Також Сирський подякував французькому міністру за військову та економічну допомогу Україні для оборони від росіян.