Енергосистема України продовжує відновлюватися, але у Харкові та Житомирі усе ще діють обмеження, – Укренерго

Енергосистема продовжує відновлюватися після 15 масованої ракетної атаки та 18 атаки дронами.

Як повідомили в Укренерго, у Житомирській та Харківській областях продовжується робота над усуненням наслідків ракетних обстрілів 9 березня.

Через перевантаження обладнання діють аварійні відключення в деяких районах Києва та Київщини. На Житомирщині та Харківщині при зростанні споживання у пікові години можливе застосування графіків погодинних відключень.

Крім того, внаслідок ворожих артилерійських обстрілів є пошкодження мереж у прифронтових районах Харківської та Херсонської областей. там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтні роботи. Також триває заживлення споживачів, що були знеструмлені через погодні умови (рвучкий вітер) на Житомирщині та Сумщині.

В інших регіонах обмеження енергоспоживання не застосовувалось, ліміти не доводились. Наявних в системі обсягів виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб всіх споживачів.

У відомстві зазначили, що ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання, однак відновлювальні роботи потребують часу.

Нагадаємо, що внаслідок російських атак на підстанції “Укренерго” прилетіло понад 200 ракет та дронів, завдавши важких пошкоджень обладнанню.