Економіка

Енергопостачання в Україні відновлено на 70%

25 Листопада 2022 13:58
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електроенергія

“Укренерго” повідомляє, що до 11-ї ранку п’ятниці енергетики забезпечили понад 70% потреб споживання електроенергії в країні.

“Насамперед подано живлення на об’єкти критичної інфраструктури у всіх областях: котельні, газорозподільні станції, водоканали, очисні споруди, у деяких регіонах працює громадський електротранспорт”, – йдеться у повідомленні компанії.

Після останньої масштабної російської ракетної атаки на українську енергосистему Україна пережила перший у її історії блекаут.

Мільйони людей та сотні об’єктів критичної інфраструктури залишилися без світла та тепла.


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