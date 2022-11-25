Енергопостачання в Україні відновлено на 70%

“Укренерго” повідомляє, що до 11-ї ранку п’ятниці енергетики забезпечили понад 70% потреб споживання електроенергії в країні.

“Насамперед подано живлення на об’єкти критичної інфраструктури у всіх областях: котельні, газорозподільні станції, водоканали, очисні споруди, у деяких регіонах працює громадський електротранспорт”, – йдеться у повідомленні компанії.

Після останньої масштабної російської ракетної атаки на українську енергосистему Україна пережила перший у її історії блекаут.

Мільйони людей та сотні об’єктів критичної інфраструктури залишилися без світла та тепла.