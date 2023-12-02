Енергоатом: На Запорізькій АЕС сталася аварія – є загроза радіаційній безпеці

Увечері 1 грудня стався обрив лінії електропередачі «Запорізька ТЕС — Феросплавна» напругою 330 кВ, через яку станція отримувала живлення від української енергосистеми.

Про це повідомляє українська компанія “Енергоатом”.

За даними енергетиків, о 02:31 годині під час повітряної тривоги знеструмлено останню лінію «Запорізька АЕС — Дніпровська» напругою 750 кВ.

“У звʼязку із повним блекаутом ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. В автоматичному режимі включились усі 20 дизельгенераторів, 8 з яких пізніше були залишені в роботі.

Найбільша загроза безпеці в такому стані існує на 4 енергоблоці. Вона спричинена тим, що окупанти використовували його із порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора і тримали в гарячому стані. Знеструмлення головних циркуляційних насосів, що охолоджують активну зону, призводить до переходу реакторної установки в режим природної циркуляції. Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока. Блок потребує термінового переведення до холодного стану.

Зусиллями українських фахівців 2 грудня о 7 годині ранку поновлено звʼязок з українською енергосистемою, а саме відновлено роботу лінії електропередачі напругою 750 кВ.

Черговий блекаут створює загрозу ядерній і радіаційній безпеці”, – йдеться у повідомленні “Енергоатому”.