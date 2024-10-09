Економіка

Енергоатом достроково завершив планову ремонтну кампанію
9 Жовтня 2024 21:24
електроенергія
Рівненська АЕС / Фото з сайту РАЕС

Енергоатом успішно завершив ремонтну кампанію 2024 року і підготував до роботи в зимовий період всі 9 енергоблоків, підконтрольні Україні.

Про це повідомляє Міненерго.

“Всі доступні атомні блоки готові нести навантаження взимку. Дякую колективу Енергоатому за ефективну роботу. Атомна генерація є основою нашої енергосистем і завдяки професіоналізму атомників, ми входимо в опалювальний сезон з максимальним рівнем готовності”, – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Цьогорічна ремонтна кампанія мала стратегічне значення, наголосили у міністерстві.

“Упродовж літа, планово-попереджувальні ремонти виконувалися раніше запланованого терміну, що додатково сприяло стабільності електропостачання в найбільш складні для енергосистеми часи”, – додали в Міненерго.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
9 Жовтня 2024 22:27

Росіяни атакували портову інфраструктуру Одещини: загинули п’ятеро людей
9 Жовтня 2024 22:17

Сили оборони уразили базу зберігання “шахедів”, – Генштаб
9 Жовтня 2024 21:24

Енергоатом достроково завершив планову ремонтну кампанію
9 Жовтня 2024 20:46

Євросоюз схавалив виділення України кредиту у розмірі 35 млрд євро
9 Жовтня 2024 20:19

Зеленський анонсував візити до Франції, Італії, Британії і Німеччини
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
усі думки