Енергоатом достроково завершив планову ремонтну кампанію

Енергоатом успішно завершив ремонтну кампанію 2024 року і підготував до роботи в зимовий період всі 9 енергоблоків, підконтрольні Україні.

Про це повідомляє Міненерго.

“Всі доступні атомні блоки готові нести навантаження взимку. Дякую колективу Енергоатому за ефективну роботу. Атомна генерація є основою нашої енергосистем і завдяки професіоналізму атомників, ми входимо в опалювальний сезон з максимальним рівнем готовності”, – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Цьогорічна ремонтна кампанія мала стратегічне значення, наголосили у міністерстві.

“Упродовж літа, планово-попереджувальні ремонти виконувалися раніше запланованого терміну, що додатково сприяло стабільності електропостачання в найбільш складні для енергосистеми часи”, – додали в Міненерго.