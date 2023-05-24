Економіка

Енергетики заживили село Вітрівка на Ізюмщині

24 Травня 2023 13:00
7
читать на русском →
харківобленерго

В посиленому режимі триває відновлення електропостачання на деокупованих територіях.

Жителі села Вітрівка Ізюмського району внаслідок дій окупантів залишилися без електропостачання в березні минулого року. Роботу енергетиків ускладнювали значні руйнування критичної інфраструктури та висока мінна небезпека. Аби фахівці «Харківобленерго» розпочали роботу, саперам довелося розміновувати ділянку у 5 кілометрів.

«В цьому селі зареєстровано 48 точок обліку. Для їх заживлення ми замінили понад 4 км високовольтного та низьковольтного проводу, виправили або замінили 13 стійок. На виконання всіх робіт нам знадобилося більше тижня», – повідомили в «Харківобленерго».

На території обслуговування Балаклійської РЕМ залишається одне знеструмлене село – Волвенкове. Після розмінування енергетики розпочнуть відновлювальні роботи.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Травня 2023 13:13
10

Ставка обговорила концепцію розвитку авіації
24 Травня 2023 12:32
40

Бен Воллес несподівано прибув до Києва
24 Травня 2023 12:16
21

У Харкові встановлять 23 меморіальні дошки випускникам, які загинули на війні з Росією
24 Травня 2023 12:05
80

Українська церква переходить на новий календар
24 Травня 2023 11:12
37

Білорусь допомагала РФ депортувати українських дітей з окупованих територій
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
Александр КИРШ

Ведьма
Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
усі думки