Енергетики заживили Мосьпанове у Чугуївському районі

Енергетики відновили електропостачання в селі Мосьпанове. Фахівці Чугуївського району електричних мереж (РЕМ) АТ “Харківобленерго” понад півроку працювали над поверненням світла до села Мосьпанове Малинівської громади. Як розповів начальник Чугуївського РЕМ Андрій Семенов, тут було зруйновано майже 80% мережі.

“Село декілька днів було під окупацією та багато часу – на лінії зіткнення, тому і руйнування – значні. Нам довелося відновити 10 електропідстанцій та понад 12 кілометрів високовольтних ліній 10 кВ. Повністю міняли опори, дроти. Зараз в селі живуть вже понад 300 мешканців. Маємо надію, що після відновлення електропостачання до Мосьпанового повернеться ще більше людей”, – зазначив Андрій Семенов.

Він уточнив, що наразі електрику отримала більша частина села – 420 споживачів із 540. Вже найближчим часом населений пункт буде заживлено повністю.

У свою чергу начальник Малинівської селищної військової адміністрації Микола Семер’янов наголосив, що повернення світла для села – це ще й відновлення водопостачання та зв’язку.

“Вода належної якості тут знаходиться далеко під землею. Село живлять три свердловини глибиною 70-80 метрів, тому без електрики насоси просто не могли качати воду. Люди виживали за рахунок генераторів та приватних свердловин. Тепер з відновленням електропостачання проблема з водою буде вирішена. Як і проблема з мобільним зв’язком. Очікуємо, що завдяки цьому до Мосьпанового найближчим часом повернеться ще до 50% мешканців”, – зазначив Микола Семер’янов.

Він додав, що люди вдячні енергетикам за мужність та професіоналізм, проявлені під час активних бойових дій на території громади.

“Фахівці Чугуївського РЕМ оперативно виїжджали на ремонт пошкоджених ліній у Мосьпанове, Малинівку, Стару Гнилицю, які у той час перебували під постійними обстрілами. Ризикуючи життям, вони завжди йшли на зустріч та у найкоротші терміни повертали людям світло”, – розповів начальник Малинівської військової адміністрації.