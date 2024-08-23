Енергетики відновили живлення Запорізької АЕС

Ремонтні бригади Укренерго відновили надійність живлення Запорізької АЕС. Високовольтна повітряна лінія 330 кВ включена в роботу.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів попередньої доби одна з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, була пошкоджена та відключена дією захисту. Ремонтні бригади чекали дозволу військовослужбовців для того, щоб усунути пошкодження та включити лінію в роботу.

“Наразі ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями. Надійність живлення атомної електростанції – на належному рівні завдяки роботі ремонтних бригад Укренерго”, – повідомили енегетики.