Суспільство

Енергетики відновили живлення Запорізької АЕС
23 Серпня 2024 16:45
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Ремонтні бригади Укренерго відновили надійність живлення Запорізької АЕС. Високовольтна повітряна лінія 330 кВ включена в роботу.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів попередньої доби одна з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, була пошкоджена та відключена дією захисту. Ремонтні бригади чекали дозволу військовослужбовців для того, щоб усунути пошкодження та включити лінію в роботу. 

“Наразі ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і  за резервною лініями. Надійність живлення атомної електростанції – на належному рівні завдяки роботі ремонтних бригад Укренерго”, – повідомили енегетики.


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