Енергетики відновили електропостачання в Харкові

У Харкові повністю відновлено електропостачання. Про це повідомили в “Харківобленерго”.

Відновлено також рух метрополітену.

Як повідомлялося, сьогодні ворог обстріляв місто керованими авіабомбами. Частина Харкова була знеструмлена, зупинилося метро і міський електротранспорт.

Обстріл з боку військових рф стався близько 15:00. Ворожі бомби влучили по цивільних об’єктах.

Як повідомили в поліції, наразі відомо про одного загиблого чоловіка, 1951 року народження, ще 11 людей поранені, серед яких двоє неповнолітніх. Всі цивільні.

Внаслідок авіаударів зруйновані та пошкоджені житлові будинки, освітній заклад, приватні домоволодіння, автомобілі.