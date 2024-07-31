Електронний та паперовий військовий квиток мають однакову юридичну силу, – Міноборони

Наявність у людини військовий квиток в електронній формі (Резерв+ чи PDF з QR кодом) є рівнозначним військово-обліковому документу у паперовій формі.

Відповідне офіційне роз’яснення надав Директорат цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони, повідомляє пресслужба відомства.

Військово-обліковий документ в електронній формі дозволяє уповноваженим працівникам ТЦК та СП, Національної поліції, Держприкордонслужби зчитувати його за допомогою будь-яких засобів (телефони, планшети), на яких може бути встановлений застосунок Резерв+ та які мають камеру.

Крім того, роботодавці при формуванні списків військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час також можуть використовувати військово-облікові документи працівників у електронній формі. Для цього військовозобов’язаний може надавати роботодавцю свій військово-обліковий документ як у паперовій, так і в електронній формі (у тому числі роздрукований).