Електронний реєстр військовозобов’язаних вже функціонує та постійно наповнюється інформацією, – Федоров

Єдиний електронний реєстр військовозобов’язаних “Оберіг” вже функціонує та постійно наповнюється інформацією.

Про це у коментарі Еспресо розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров також додав, що мінцифри очікує бачення нової команди міноборони.

“Це закрита система, яка має свій захищений контур. Всі вимоги (захисту – ред.) до неї витримані. Це достатньо захищений продукт, який немає жодних натяків на можливість бути вразливим. І ми бачимо, що за півтора року повномасштабної війни немає витоку сенситивної інформації”, – заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров також розповів, що електронний реєстр військовозобов’язаних “Оберіг” вже наповнений на понад 90%. Однак, є питання сервісів на базі “Оберігу” та якими вони будуть.