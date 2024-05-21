Суспільство

Електронна черга доступна у всіх ТЦК в тестовому режимі

21 Травня 2024 19:19
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мобілізація
Ілюстративне фото / Міноборони

В Україні запустили електронну чергу до ТЦК та СП для оновлення даних. Сервіс вже працює у всіх ТЦК в тестовому режимі.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Ми почули звернення наших громадян та побачили запит на створення послуги електронної черги. Тому ми досить оперативно розгорнули цю послугу і для ТЦК та СП. Відтепер не треба стояти в черзі для виконання свого законного обов’язку, достатньо записатися онлайн та прийти на визначений час”, – відзначила заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко.

​Швидко розгорнути електронний запис на прийом до ТЦК та СП вдалося завдяки співпраці з компанією QLogic, що має досвід створення еЧерги для ЦНАПів.

​Для запису до еЧерги потрібно обрати ТЦК та СП, в якому ви стоїте на обліку, ввести персональні дані для запису, підтвердити номер телефону та отримати повідомлення з датою та часом запису.

Записатися на прийом до ТЦК та СП для оновлення даних можна за посиланням.


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