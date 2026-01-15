На Харківщині російський дрон знищив будинок

У ніч з 14 на 15 січня у Куп’янському районі Харківської області внаслідок удару російського БпЛА спалахнула пожежа у приватному секторі.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

“Опівночі 15 січня ворожий ударний безпілотник завдав удару по приватному домоволодінні у селищі Великий Бурлук Куп’янського району”, – розповіли рятувальники.

Реклама

Реклама

Внаслідок вибуху зайнявся житловий будинок на площі понад 100 кв. м.

Інформація про жертв та постраждалих не надходила.

До ліквідації наслідків обстрілу залучались рятувальники та техніка ДСНС, зокрема медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.