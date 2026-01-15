Росія запустила 82 дрони по Україні: 61 безпілотник знешкодила ППО

У ніч на 15 січня РФ атакувала Україну 82 ударними БпЛА Shahed, зокрема реактивними, “Гербера”, “Італмас” і безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово; ТОТ Гвардійське АР Крим, Донецьк. Близько 60 із них – “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 61 ворожий БпЛА.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих дронів та уламків на трьох локаціях.