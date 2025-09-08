        Кримінал

        “Екссмотрящий” за Оленівською колонією зі спільниками тероризували жителів п’яти областей: затримано 12 членів банди

        Галина Шподарева
        8 Вересня 2025 13:46
        СБУ та Нацполіція знешкодила банду рекетирів / Фото: СБУ
        Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували злочинне угруповання, яке намагалося тримати в страху жителів одразу п’яти регіонів України. Зловмисники вимагали гроші в підприємців.

        Про це повідомили в СБУ.

        Затримано 12 учасників банди, серед яких колишній “смотрящий” за Оленівською колонією.

        Як встановило розслідування, члени злочинної організації вимагали гроші з підприємців під виглядом повернення неіснуючих боргів. У разі відмови плати “данину”, рекетири погрожували фізичною розправою жертвам та їхнім родичам.

        “Задокументовано, як зловмисники “вибивали” 800 тис. доларів у власників сімейного бізнесу на Прикарпатті. Ще в одному з епізодів бандити вимагали з військовослужбовця ЗСУ віддати їм свої заощадження. Для тиску на українського захисника – обіцяли “навідатися” до його близьких та знищити все родинне майно”, – розповіли в СБУ.

        За даними слідства, координацією дій угруповання займалися загалом четверо кримінальних авторитетів, які позиціонують себе як «смотрящі» за декількома містами в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

        У ході спецоперації одного з них затримали прямо на кордоні під час спроби втечі до сусідньої країни Євросоюзу. Інших учасників угруповання було затримано за місцями проживання, а також на передачі їм частини «данини» від потерпілого.

        Встановлено, що крім чотирьох організаторів банди до її складу входили кримінальники, більшість з яких вже відбували покарання за розбій, вимагання та інші тяжкі злочини.

        Під час 28 обшуків у фігурантів на території Київської, Дніпропетровської, Одеської, Житомирської, Кіровоградської, Закарпатської, Івано-Франківської та Хмельницької областей виявлено:

        • майже 1,5 млн у гривневому еквіваленті та сім авто преміумкласу;
        • вогнепальну зброю, смартфони, флешки, банківські картки, чорнові записи, “розписки” від потерпілих та інші речові докази злочинів.

        Наразі затриманим оголошено про підозри за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо оголошення додаткових підозр за ст. 255-1 та ст. 255-3 Кримінального кодексу України (встановлення або поширення злочинного впливу, звернення за застосуванням злочинного впливу).

        Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

        Затримання учасників банди / Фото: СБУ

