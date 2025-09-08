“Екссмотрящий” за Оленівською колонією зі спільниками тероризували жителів п’яти областей: затримано 12 членів банди

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували злочинне угруповання, яке намагалося тримати в страху жителів одразу п’яти регіонів України. Зловмисники вимагали гроші в підприємців.

Про це повідомили в СБУ.

Затримано 12 учасників банди, серед яких колишній “смотрящий” за Оленівською колонією.

Як встановило розслідування, члени злочинної організації вимагали гроші з підприємців під виглядом повернення неіснуючих боргів. У разі відмови плати “данину”, рекетири погрожували фізичною розправою жертвам та їхнім родичам.

“Задокументовано, як зловмисники “вибивали” 800 тис. доларів у власників сімейного бізнесу на Прикарпатті. Ще в одному з епізодів бандити вимагали з військовослужбовця ЗСУ віддати їм свої заощадження. Для тиску на українського захисника – обіцяли “навідатися” до його близьких та знищити все родинне майно”, – розповіли в СБУ.

За даними слідства, координацією дій угруповання займалися загалом четверо кримінальних авторитетів, які позиціонують себе як «смотрящі» за декількома містами в Івано-Франківській та Дніпропетровській областях.

У ході спецоперації одного з них затримали прямо на кордоні під час спроби втечі до сусідньої країни Євросоюзу. Інших учасників угруповання було затримано за місцями проживання, а також на передачі їм частини «данини» від потерпілого.

Встановлено, що крім чотирьох організаторів банди до її складу входили кримінальники, більшість з яких вже відбували покарання за розбій, вимагання та інші тяжкі злочини.

Під час 28 обшуків у фігурантів на території Київської, Дніпропетровської, Одеської, Житомирської, Кіровоградської, Закарпатської, Івано-Франківської та Хмельницької областей виявлено:

майже 1,5 млн у гривневому еквіваленті та сім авто преміумкласу;

вогнепальну зброю, смартфони, флешки, банківські картки, чорнові записи, “розписки” від потерпілих та інші речові докази злочинів.

Наразі затриманим оголошено про підозри за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Вирішується питання щодо оголошення додаткових підозр за ст. 255-1 та ст. 255-3 Кримінального кодексу України (встановлення або поширення злочинного впливу, звернення за застосуванням злочинного впливу).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.