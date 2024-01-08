Економіка

Експорт Українським морським коридором досяг 15 млн тонн

8 Січня 2024 12:57
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зерно, чорне море

Створений ВМС ЗСУ новий Український морський коридор із серпня 2023 року забезпечив експорт майже 15 млн тонн продукції, зокрема 10 млн тонн агропродукції, повідомив віцепрем’єр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

“За п’ять місяців роботи коридору до наших українських портів під завантаження зайшло 469 нових суден. Наразі 39 суден завантажуються в портах “Одеса”, “Чорноморськ”, “Південний”, – написав Кубраков.

Він зазначив, що ще 83 судна підтвердили готовність зайти в порти й експортувати 2,4 млн тонн вантажів.

30 грудня 2023 року Кубраков повідомив, що обсяг експорту становив 13 млн тонн 400 суднами, а всього під завантаження через коридор пройшло 430 суден.

Згідно з раніше оприлюдненою статистикою Мінвідновлення, експорт новим Українським коридором у вересні-листопаді становив 6,08 млн тонн: у вересні – 0,28 млн тонн, у жовтні – 2 млн тонн і в листопаді – 3,8 млн тонн. Відомство очікувало, що в грудні він може сягнути 5 млн тонн, однак, з огляду на слова Кубракова, у грудні він наближався до 7 млн тонн.

Зазначалося, що в листопаді кількість суден збільшилася до 110 із 52 у жовтні та 5 у вересні, а сумарно за три місяці становила 167.

У “Чорноморській зерновій ініціативі” (BSGI), що діяла раніше, пікові проходження суден становили 176-180 на місяць у вересні-жовтні-2022, а експорт – 3,8-4,2 млн тонн на місяць.


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