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Експертиза, попередньо, підтвердила, що Росія обстріляла Київ ракетами “Циркон”

12 Лютого 2024 17:44
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ракетний удар
Уламки ракети, якою РФ атакувала Київ 7 лютого 2024 року / Скріншот з відео КНДІСЕ

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) досліджують російські ракети, якими військо РФ 7 лютого 2024 року атакувало Україну. За попередньою інформацією, йдеться про використання ракети 3М22 “Циркон”.

Про це повідомив директор КНДІСЕ Олександр Рувін.

“За попередньою інформацією, дійсно маємо наявний факт використання ракети 3М22 “Циркон”. Про це свідчить маркування на частинах та уламках, ідентифікація вузлів і деталей, особливості відповідного типу зброї. Ракета спрямовувалась у зону, де немає військових об’єктів, постраждала цивільна інфраструктура та мирні люди”, — написав Рувін.

Він пояснив, що 3М22 Циркон — протикорабельна гіперзвукова крилата ракета, прийнята на озброєння у РФ у січні 2023 року.

Росіяни заявляли про наступні характеристики:

  • дальність — 600-1500 км,
  • швидкість до 8-9 Мах,
  • маса бойової частини близько 300-400 кг,
  • довжина 8-10 м.

Загалом, як пояснив Рувін, у російських ракетах є деталі, які можуть застосовуватися одразу в кількох типах виробів, інші — вузли лише для конкретних зразків.

“У цьому випадку бачимо елементи, які характерні саме для ракети типу 3М22 “Циркон”. Специфічні маркування мають частини та уламки реактивного двигуна та рульових механізмів”, — відзначив директор Інституту.

За його словами, ракета 3М22 “Циркон” складається з комплектуючих вузлів, що позначаються відповідним маркуванням 3Л22, 3В22. Тобто літера може відрізнятися, але загальне маркування для ракет — 3М22.

Як розповів Рувін, на кількох уламках шляхом лазерного гравіювання та методом тиснення виконано надпис 3Л22, що свідчить про конкретний вузол з конкретного виробу.

Крім того, болти на рульових механізмах мають маркування у вигляді цифр 26, що є особливістю “Циркону”. Інші маркування на уламках ракети вказують на дату виробництва її складових компонентів — кін. 2023-2024 роки. Це означає, що ракета була зібрана нещодавно.

Водночас мікроелектроніка мало збережена та практично не піддається аналізу через фізичні пошкодження, відзначив експерт. Наразі фахівці визначають склад металу з фрагментів корпусу ракети та термоізоляційних матеріалів.

“Значна фрагментація ракети ускладнює ідентифікацію, однак уже можемо сказати, що зброя не відповідає заявленим ворогом тактико-технічним характеристикам”, — відзначив Рувін.

Він додав, що під час подальшого експертного дослідження всю можливу інформацію деталізують.


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