Експерти: Росія розпадеться, чи зазнає урядового колапсу до 2033

Американський аналітичний центр Atlantic Council опитав 167 відомих експертів щодо очікувань на майбутні 10 років. Питання стосувались геополітики, зміни клімату, сфери високих технологій, економіки, суспільства та політики, пише Голос Америки.

Організаторів опитування здивувало те, як багато експертів прогнозують занепад Росії як країни у наступні десять років. Експерти вважають, що війна Кремля проти України може спонукати до збурення всередині Росії, зауважують в Atlantic Council.

46% опитаних очікують, що до 2033 року Росія або розпадеться, або зазнає колапсу державних установ. Урядового колапсу в країні з найбільшим ядерним арсеналом на планеті очікують 21% респондентів. Це, вказують автори опитування, майже вдвічі більше ніж кількість експертів, які передбачають занепад державних установ в Афганістані.

40% респондентів передбачають розпад Росії, спричинений внутрішніми причинами, такими як революція, громадянська війна, політичний розпад, тощо.

Більшість (майже 60%) опитаних експертів є американцями, а решта – здебільшого з європейських країн. І саме європейці виявились особливо песимістичними щодо Росії – 49% європейських експертів очікують на розпад Росії, і 36% експертів зі США, йдеться в результатах опитування.

Більшість опитаних експертів не очікують на пряме зіткнення Росії та НАТО у наступні десять років, спдоіваючись, що конфлікт можна буде стримати в Україні, або що Росія виявиться надто слабкою для прямого протистояння з НАТО, зауважують автори опитування.

Також, є певний оптимізм щодо ризику застосування ядерної зброї. Більшість (58%) респондентів вважають, що ядерну зброю не буде застосовано в найближчі десять років. Все ж 14% вважають, що до такого застосування може вдатись Росія. Другою країною за ризиком застосування ядерної зброї є Північна Корея. На такі дії КНДР очікує 10% експертів.