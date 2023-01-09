Політика

Експерти: Росія розпадеться, чи зазнає урядового колапсу до 2033

9 Січня 2023 20:22
47

Американський аналітичний центр Atlantic Council опитав 167 відомих експертів щодо очікувань на майбутні 10 років. Питання стосувались геополітики, зміни клімату, сфери високих технологій, економіки, суспільства та політики, пише Голос Америки.

Організаторів опитування здивувало те, як багато експертів прогнозують занепад Росії як країни у наступні десять років. Експерти вважають, що війна Кремля проти України може спонукати до збурення всередині Росії, зауважують в Atlantic Council.

46% опитаних очікують, що до 2033 року Росія або розпадеться, або зазнає колапсу державних установ. Урядового колапсу в країні з найбільшим ядерним арсеналом на планеті очікують 21% респондентів. Це, вказують автори опитування, майже вдвічі більше ніж кількість експертів, які передбачають занепад державних установ в Афганістані.

40% респондентів передбачають розпад Росії, спричинений внутрішніми причинами, такими як революція, громадянська війна, політичний розпад, тощо.

Більшість (майже 60%) опитаних експертів є американцями, а решта – здебільшого з європейських країн. І саме європейці виявились особливо песимістичними щодо Росії – 49% європейських експертів очікують на розпад Росії, і 36% експертів зі США, йдеться в результатах опитування.

Більшість опитаних експертів не очікують на пряме зіткнення Росії та НАТО у наступні десять років, спдоіваючись, що конфлікт можна буде стримати в Україні, або що Росія виявиться надто слабкою для прямого протистояння з НАТО, зауважують автори опитування.

Також, є певний оптимізм щодо ризику застосування ядерної зброї. Більшість (58%) респондентів вважають, що ядерну зброю не буде застосовано в найближчі десять років. Все ж 14% вважають, що до такого застосування може вдатись Росія. Другою країною за ризиком застосування ядерної зброї є Північна Корея. На такі дії КНДР очікує 10% експертів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Січня 2023 18:09
245

Росіяни розпочали потужний штурм Соледара
9 Січня 2023 20:50
102

ДПСУ підтвердила загибель начштабу спецназу прикордонної служби
9 Січня 2023 18:30
81

Вечірнє зведення Генштаба ЗСУ
9 Січня 2023 17:27
88

З тіла бійця ЗСУ хірург дістав гранату ВОГ, що не розірвалася
9 Січня 2023 16:37
91

Британія веде переговори про постачання Україні танків “Челленджер 2” – ЗМІ
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій БУТУСОВ

Репортаж із Соледара
Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
Юрій ЛУЦЕНКО

2023 буде роком нашої Перемоги
Александр КИРШ

А попробую-ка я объясниться с уважаемыми читателями
Александр КИРШ

Как приблизить Победу-2023: неожиданный аспект
Віталій ПОРТНИКОВ

Крым и война
усі думки