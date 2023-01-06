Політика

Експерти ISW назвали заяву Путіна про перемир’я “разючою”

6 Січня 2023 07:07
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ISW

Заява президента Росії Володимира Путіна про те, що російські війська припинять вогонь у зв’язку зі святкуванням Різдва, найімовірніше, є інформаційною операцією, покликаною завдати шкоди репутації України, пишуть експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Путін навряд чи очікує, що Україна виконає умови раптово оголошеного перемир’я, і, можливо, хоче представити її як незговірливу сторону, яка не бажає робити необхідних кроків для переговорів. Це інформаційна тактика, яку Росія застосовувала у минулому.

Припинення вогню вимагає часу для організації та реалізації. 14 грудня прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що Росія не планує припиняти вогонь на православне Різдво, тому заява Путіна виглядає ще більш разючою.

Дата святкування Різдва відома вже багато століть. Якби Путін серйозно ставився до припинення вогню з релігійних мотивів, він мав достатньо часу для підготовки, пише ISW.

Оголошення про припинення вогню менш ніж за 24 години до того, як воно має набути чинності, дозволяє припустити, що воно було зроблено з наміром представити українські сили як такі, що не бажають працювати над досягненням миру і прагнути воювати за будь-яку ціну.

Ця інформаційна операція також може підтримати кремлівську риторику про те, що Україна переслідує православних християн і російськомовних – наратив, який Путін неодноразово висував як виправдання свого незаконного вторгнення в Україну.


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