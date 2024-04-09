Суспільство

Екскомандувачку Медсил ЗСУ зняли з військового обліку за рішенням ВЛК, – ЗМІ

9 Квітня 2024 16:43
армія, міноборони
Колишня командувачка Медичних сил ЗСУ Тетяна Остащенко / Фото: Getty Images

Екскомандувачка Медсил ЗСУ Тетяна Остащенко звільнилася зі служби за станом здоров’я та була знята з військового обліку.

Про це повідомило Міноборони у відповідь на запит “Української правди“.

“Наказом міністра оборони від 10 лютого 2024 року генерал-майора медслужби Тетяну Остащенко звільнено з військової служби у відставку за станом здоров’я”, — мовиться у відповіді.

Як зазначили у відомстві, підставою для звільнення стало видане ВЛК свідоцтво про хворобу Остащенко з висновком про її непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку.

В “УП” вказали, що дата звільнення свідчить, що Остащенко пішла з армії через два місяці після відставки з посади командувачки Медсил ЗСУ.


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